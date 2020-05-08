Ense fırçası yok, aletler kişiye özel

Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför, güzellik salonlarında müşteri, personel ve işletmelerin uyacağı kuralların listesini genişletti. Buna göre, güzellik merkezleri, kuaförler cilt bakımı, makyaj, kalıcı makyaj hizmeti sunumunu geçici süreliğine durduracak. Saç kesiminde yüz ve başta kalan saçların temizlenmesinde ense fırçası kullanılmayacak. Müşterilere yiyecek, su hariç içecek servisi yapılmayacak. Bakanlık, müşterilere de randevu saatlerine uymaları, maske kullanmaları, yiyecek, içecek talebinde bulunmamasını önerdi.

FÖN MAKİNESİNE DİKKAT!

Mümkün olduğunca fön makinesinin kullanılmaması istenirken zorunlu hallerde düşük hızda, diğer müşterilerden farklı alanlarda çalıştırılması önerildi. Epilasyon, manikür gibi işlemlerde kullanılan aletler kişiye özel olacak. Müşteriden nakit yerine tercihen temassız ödeme istenecek. Müşteriyle bir metre ve 15 dakikadan uzun temas olması durumunda yüz koruyucu kullanılacak.

AZ SAYIDA PERSONEL

Her müşteri sonrası maskeler yüzde 70'lik alkol ile silinecek. Müşteriye az sayıda personelle hizmet verilecek, bunlar da kayıt altına alınacak. Salonlara maskesiz müşteri alınmayacak. Salonda ortak kullanım amaçlı dergiler bulundurulmayacak.

YÜZDE 70 ALKOLLE TEMİZLİK

Kullanılan aletlerde kan ve sekresyon varsa ön temizlikten sonra yüzde 70'lik alkol ile silinecek. Epilasyon, manikür, pedikür gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanacak.



MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER DE SIRALANDI

Diğer müşterilerle aradaki mesafeye dikkat edilmeli.

■ Randevu saatine mutlaka uyulmalı.

■ İşyerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

■ Yemek ve içmek (su hariç) için talepte bulunulmamalı.

■ Çalışma ortamında aynı anda az personel bulundurulmalı.

■ Maskeler ıslandıkça değiştirilmeli.

■ Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalı.

■ Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

■ Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli.

■ Müşterilerin kullandığı ödeme cihazları yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

Hazal ATEŞ