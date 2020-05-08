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Haberler Yaşam Ersin’in kahreden sorusu: Köpeğim beni tanıyacak mı?

Ersin’in kahreden sorusu: Köpeğim beni tanıyacak mı?

Ersin’in kahreden sorusu: Köpeğim beni tanıyacak mı?
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor'da mücadele eden Ersin Korkut, önceki gün iletişim ödülünü kazanarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Korkut, 'En çok neyi merak ediyorsun' sorusuna, "Benim küçük bir köpeğim var. Pekinez. Acaba döndüğümde beni tanıyabilecek mi? Onu gerçekten çok merak ediyorum" yanıtını verdi. Ersin Korkut'un bir süre önce ölen ama kendisine bir türlü acı haberi verilmeyen köpeğini yaşıyor sanarak verdiği yanıt, sevenlerini kahretti.

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