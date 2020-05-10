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İletişim Başkanı Altun'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan İletişim Başkanı , "Bugün merhamet ve vicdanlarıyla ufkumuzu, gönlümüzü ve geleceğimizi aydınlatan, beşeriyet toprağını her daim sevgi ile sulayarak bizleri insan olma idrakine erdiren annelerimizin günü...Ömrümüzün bereketi ve cennetimizin anahtarı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Anneler Günü paylaşımı

10.05.2020, 09:52

İletişim Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün merhamet ve vicdanlarıyla ufkumuzu, gönlümüzü ve geleceğimizi aydınlatan, beşeriyet toprağını her daim sevgi ile sulayarak bizleri insan olma idrakine erdiren annelerimizin günü...Ömrümüzün bereketi ve cennetimizin anahtarı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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