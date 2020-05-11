19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük yasak olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Aynı durum 19 Mayıs'ta da yaşanacak mı? 16-17-18-19 Mayıs tatil mi? İşte merak edilenler...

19 MAYIS'TA 4 GÜN TATİL OLACAK MI?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde video konferans yöntemi ile yapılacak kabine toplantısının ardından yeni önlemlerin açıklanması ve bu doğrultuda da 16, 17, 18, ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bekleniyor.

Toplantıda 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı sürelerinin netleşmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı