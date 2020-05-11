Boşanmak isteyen kadına kezzaplı saldırı

Isparta'nın Yedişehitler Mahallesi'nde işe gitmek üzere evden çıkan Melahat Ü.'ye (38), boşanmak istediği eşi M.A.Ü. kezzapla saldırdı.

Yüzü, kolu ve elinin bir kısmı kezzaptan yanan Melahat Ü., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BİR ANDA ÇIKTI"

İşe gitmek için evden çıktığı sırada eşinin arkasından gelerek yüzüne kezzap attığını söyleyen Melahat Ü., "Kendisinin geldiğini görmedim, bir anda aradan çıktığını fark ettim. Arkamı döndüm, yüzüme kezzap atıldığını hissettim, yandım." dedi.

"HAPİSHANEDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"

Eşinin daha önce de evine kadar geldiğini ifade eden Melahat Ü., "Arabasını görünce eve girmedim ve polise ihbar ettim. Polis ifadesini alarak, bıraktı. Zaten uzaklaştırması vardı. Bu olaydan sonra da kendisinden şikayetçi oldum. Bugün mahkemesi var diye biliyorum. Tutuklanmasını bekliyorum. Bu olayın gerekli yerlere ulaşmasını istiyorum. Eşimin hapisten çıkmasını istemiyorum, kendisinden şikayetçiyim." diye konuştu.