Haberler Yaşam Sıcaklıklar artıyor mu? İzmir'de hava bugün nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 11 Mayıs Pazartesi hava durumu...

Sıcaklıklar artıyor mu? İzmir'de hava bugün nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 11 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artıyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Mayıs Pazartesi hava durumu raporu...