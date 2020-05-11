Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları hangi illerde artacak? merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor..İşte 11 Mayıs Pazartesi hava durumu raporu...
Sıcaklıklar artıyor mu? İzmir'de hava bugün nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 11 Mayıs Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.