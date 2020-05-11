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Sıcaklıklar artıyor mu? 'de hava bugün nasıl? 'den son dakika uyarısı! İşte Pazartesi ...

'de hava bugün nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artıyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, ve çevreleri ile 'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Pazartesi raporu...

Sıcaklıklar artıyor mu? İzmir'de hava bugün nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 11 Mayıs Pazartesi hava durumu...

11.05.2020, 09:57

? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları hangi illerde artacak? merak ediliyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor..İşte Pazartesi raporu...

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