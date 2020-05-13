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45 günlük bebek yoğun bakımdan çıktı

'nin en küçük korona virüs hastalarından 45 günlük bebek sağlığına kavuştu, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımdan sağlık çalışanlarının alkışları arasında servise çıkarıldı.

45 günlük Amine bebek yoğun bakımdan çıktı
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Korona virüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi. 37 günlükken testi pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, virüsle savaşında kritik aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.

MASKE İLE ÇIKARILDI
Her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı. Bir hemşire tarafından yoğun bakımdaki odasında özel kıyafet giydirilen minik Amine bebeğe maske de takıldı. Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Karantina süresi yeni dolduğu için kızını kucağına alamayan baba Murat Tepe, bu süreçte bebekleriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.

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