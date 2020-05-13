45 günlük Amine bebek yoğun bakımdan çıktı

Korona virüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi. 37 günlükken testi pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, virüsle savaşında kritik aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.

MASKE İLE ÇIKARILDI

Her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı. Bir hemşire tarafından yoğun bakımdaki odasında özel kıyafet giydirilen minik Amine bebeğe maske de takıldı. Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Karantina süresi yeni dolduğu için kızını kucağına alamayan baba Murat Tepe, bu süreçte bebekleriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.