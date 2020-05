Türkiye’nin en iyi işvereni

Her yıl dünyadaki en mükemmel işverenleri seçen Great Place to Work (GPTW), 192 şirketten 101 binin üzerinde çalışana, şirketlerinden duydukları memnuniyeti sordu. Yapılan değerlendirmede çalışan odaklı yönetim anlayışı için ESBAŞ'a, '500-2000 Çalışan Sayısı Kategorisinde 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' ve 'Ege Bölgesinin En İyi İşvereni' ödülleri verildi. Araştırma kapsamında insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmelerini de esas alarak, çalışan sayısına göre; 20-50, 50-250, 250-500, 500- 2.000 ve 2.000 üzeri olmak üzere beş kategoride ödüller veriyor. Bu yıl pandemi nedeni ile ödüle başvuru yapan firmalar sanal ortamlardan katılım yaparak sonuçlarını öğrenebildiler. Bu nedenle sosyal mesafeye uyum sağlamak suretiyle gerekli tüm tedbirleri alarak bir araya gelen bir grup ESBAŞ'lı, Uzay Kampı Türkiye tulumlarını giyerek sonuçları büyük bir heyecanla beklediler. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler de ödülün açıklanmasının ardından canlı bağlantı yaparak tüm ESBAŞ çalışanlarını tebrik etti. Güler, "30 yıldır yüksek bir inançla, her ne şart altında olursa olsun, kesintisiz olarak ESBAŞ değerlerini uygulamanın ödülünü almış olduk" dedi.