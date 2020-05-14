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Haberler Yaşam Çocuklara sokak bayramı

Çocuklara sokak bayramı

Çocuklara sokak bayramı
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 0-14 yaş grubu çocuklar, kısıtlamada esneklik sağlanmasının ardından 38 gün sonra ilk kez dün sokağa çıktı. Meydan, park ve sahillere akın eden çocukların bazıları uçurtma uçurdu, bazıları ise bisiklet sürüp paten kayarak oyunlar oynadı. Gönüllerince eğlenip adeta bayram yapan çocuklar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak da virüse karşı dikkat çekti.

Mehmet KAVAS

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