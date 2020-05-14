Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 0-14 yaş grubu çocuklar, kısıtlamada esneklik sağlanmasının ardından 38 gün sonra ilk kez dün sokağa çıktı. Meydan, park ve sahillere akın eden çocukların bazıları uçurtma uçurdu, bazıları ise bisiklet sürüp paten kayarak oyunlar oynadı. Gönüllerince eğlenip adeta bayram yapan çocuklar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak da virüse karşı dikkat çekti.
Mehmet KAVAS
Çocuklara sokak bayramı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.