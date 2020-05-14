EBA TV canlı izle 14 Mayıs Perşembe!

Öğrenciler EBA TV'ye internet ve televizyon üzerinden ulaşabiliyorlar. Derslerinden geri kalmayan öğrenciler aynı zaman ders tekrarı imkanına da sahip olabiliyor. EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerine kolaylıkla ulaşabiliyor. İşte 14 Mayıs Perşembe EBA TV canı izleme sayfası....

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN