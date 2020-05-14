Öğrenciler EBA TV'ye internet ve televizyon üzerinden ulaşabiliyorlar. Derslerinden geri kalmayan öğrenciler aynı zaman ders tekrarı imkanına da sahip olabiliyor. EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerine kolaylıkla ulaşabiliyor. İşte 14 Mayıs Perşembe EBA TV canı izleme sayfası....
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
EBA TV canlı izle 14 Mayıs Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.