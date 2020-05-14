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Ege kavrulacak

Türkiye Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, ’nde 5 il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Bu hafta Cuma gününden itibaren etkili olacak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olacağı bildirildi.

Ege kavrulacak
Giriş Tarihi: 14.5.2020

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde seyredeceği, ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların dikkat etmesi istendi.

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