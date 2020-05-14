Ege kavrulacak

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde seyredeceği, ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların dikkat etmesi istendi.
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