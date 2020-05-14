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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 14 Mayıs Perşembe!

'da canlı izle 14 Mayıs Perşembe!

Atv ekranlarının sevilen programı 'da her hafta işlenen farklı konular ile izleyenleri adeta ekrana kilitliyor. Fenomen programda dün, eşini ve çocuklarını bırakıp başkasına kaçan Dilek ortadan kayboldu. Günler sonra Dilek’le ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı. İşte Erol'da canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 14 Mayıs Perşembe!

14.05.2020, 16:37

Hafta içi her gün 16.20'de izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da bugün hangi konular işlenecek? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. İşte 14 Mayıs Perşembe Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

ESRA EROL'DA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

eşini ve çocuklarını bırakıp başkasına kaçan Dilek ortadan kayboldu! Günler sonra Dilek'le ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Uğurcan neden annesini görünce öfkeden ne yapacağını bilemedi? Annesiyle ilgili herkeste gizlediği büyük sır ne? Uğurcan'ın annesi Nargüzel Hanım yüzleşmek için geliyor! Cennet neden kaçtı? Bu kaçışın nedeni Uğur mu? Cennet ile Uğur arasındaki bağlantı ne? Doğan'dan çok konuşulacak sözler! Yüzde 70 engelli çocuğunu bırakıp başkasına kaçtı ortalık karıştı! Fatma'nın yanına kaçtığı Tuncay canlı yayında! Mevlana Bey'in eşi Hacire Cingöz 14 Mart günü eşini terk ederek Osman Örs ile kaçtı!

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