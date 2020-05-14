Esra Erol'da canlı izle 14 Mayıs Perşembe!

Hafta içi her gün 16.20'de izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da bugün hangi konular işlenecek? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. İşte 14 Mayıs Perşembe Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

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