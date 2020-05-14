ÖSYM KPSS başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS tarihi...

2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? soruları sınava katılacak olan memur adayları tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM KPSS başvuru tarihlerini açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlandı. Peki 2020 KPSS başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

2020 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri ile sonuç açıklama tarihlerini güncelledi. Buna göre, KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz'da alınacak. 9 Ağustos'ta yapılacak DGS için 9 Haziran-17 Haziran'da başvurular yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları (2020-MSÜ) 7 Temmuz'da; YKS sonuçları 28 Temmuz'da, eylül ayındaki KPSS sonuçları ise 22 Ekim'de açıklanacak.

YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ

Öte yandan 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

HAZİRAN'DAKİ E-YDS TARİHLERİNE GÜNCELLEME

ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle haziran ayındaki bazı e-YDS tarihlerinde de güncelleme yaptı.

Buna göre, 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.