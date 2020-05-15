12 yaşındaki hırsız esnafı bezdirdi

12 yaşındaki T.T'nin, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan ayında, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi. Son 6 ayda toplam 100 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen T.T, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen T.T. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'BUNA ÇARE BULUNSUN'

Ancak 12 yaşındaki T.T. önceki mahkemelerde olduğu gibi yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.T'nin babası İ.T'nin de (31) hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu ve halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. İş yerinden 700 lira ile çok sayıda çakmak çalındığını söyleyen Muhammet Sertkaya, "Arkadaş benden hızlı içeri giriyor. Ben bile o kadar hızlı kapıyı açıp içeri giremem. Kameralara baka baka hırsızlık yapıyor. Polis yakalıyor ama serbest kalıyor. Bugün bunu yapan yarın banka soyar" dedi. Etli ekmek salonu işleten Ünal Taşdalen de, "İçeri girip sadaka kutusundaki ve kasadaki paraları çalmış. Buna bir çare bulunması lazım" diye konuştu.