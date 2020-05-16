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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 16 Mayıs Cumartesi hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! İşte Cumartesi ...

Bugün hava nasıl olacak? 'de sıcaklık kaç derece? Ege'de sıcaklıklar ne kadar artacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte Cumartesi ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 16 Mayıs Cumartesi hava durumu...

16.05.2020, 09:14

Sıcaklıklar ne kadar artacak? 'de hava nasıl nasıl olacak? Genel Müdürlüğü bugünü hava tahmin raporunu yayınladı. Ege'de rekor sıcaklıklar bekleniyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava sıcaklığı ne kadar olacak? İşte Cumartesi ...

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