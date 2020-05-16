Sıcaklıklar ne kadar artacak? İzmir'de hava nasıl nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünü hava tahmin raporunu yayınladı. Ege'de rekor sıcaklıklar bekleniyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava sıcaklığı ne kadar olacak? İşte 16 Mayıs Cumartesi hava durumu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 16 Mayıs Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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