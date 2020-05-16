Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 16 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklık kaç derece? Ege'de sıcaklıklar ne kadar artacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte 16 Mayıs Cumartesi hava durumu...