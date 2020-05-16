Şüpheli aracı kovalayan polisler kaza yaptı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, aldıkları ihbar üzerine Selçuklu Bulvarı'nda bir otomobili takip etmeye başladı. Bu sırada polisin uyarısına aldırmayan ve kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalamaya çalışan ekip, Pınar Mahallesi Kavurmacı Sokak Kavşağı'nda Kamil Başer (24) idaresindeki otomobille çarpıştı. Ekip aracında bulunan Emre Burcu, Veysel Gülbahar, Muammer Barkoz ile otomobil sürücüsü Başer ve yanındaki İhsan Karacan (41) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, polisten kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.