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Geri manevra yaparken kızını ezdi

Geri manevra yaparken kızını ezdi
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hasan K'nın cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi. Olay, ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hasan K, ciple geri manevra yaptığı sırada fark etmediği kızı Sare K'ya çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, hemen ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sare K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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