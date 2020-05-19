‘Gizemli hastalık’ Kawasaki İzmir’e geldi

İzmir'de, çocuklarda görülen korona bağlantılı gizemli hastalık Kawasaki paniği yaşanıyor. Hastalık nedeniyle Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin raporlarında yer alan verilere göre 230 çocuk hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Karadağ, bu hastalığın İstanbul ve İzmir'de iki çocukta görüldüğünü açıkladı. Karadağ, hastalık nedeniyle çocuklardan birinin hayatını kaybettiği bilgisini de verdi.