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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den önemli uyarı! İşte 19 Mayıs Salı hava durumu...

! 'den önemli uyarı! İşte 19 Mayıs Salı hava durumu...

'de ? Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan değerlendirmelere göre öğle, saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile 'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 19 Mayıs salı ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den önemli uyarı! İşte 19 Mayıs Salı hava durumu...

19.05.2020, 10:17

? Yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? 'de ve Ege'de hava nasıl? merakla araştırılıyor. 'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Mayıs Salı ...

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