Bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? İzmir'de ve Ege'de hava nasıl? merakla araştırılıyor. Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Mayıs Salı hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den önemli uyarı! İşte 19 Mayıs Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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