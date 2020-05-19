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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den önemli uyarı! İşte 19 Mayıs Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan değerlendirmelere göre öğle, saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 19 Mayıs salı hava durumu...