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Haberler Yaşam Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir?

'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir?

Müslümanlar için en kutsal gece olan , dualarla ibadetlerle dualarla eda edilecek. Bu sene camilerde kalabalık cemaatlerle birlikte olamayacağız. İbadetlerimizi evlerimizde yerine getireceğiz. Peki 'e göre Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir? Hangi ibadetleri yapmak gerekir? İşte ve tesbihleri...

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir?

19.05.2020, 09:33

İslam aleminin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu mübarek günde hangi ibadetleri yapılmalı, hangi dualar okunmalı? 'nde kılınması gereken namazlar nelerdir? merakla araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılamayacak olan vatandaşlar evlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…

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