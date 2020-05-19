İslam aleminin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu mübarek günde hangi ibadetleri yapılmalı, hangi dualar okunmalı? Kadir Gecesi'nde kılınması gereken namazlar nelerdir? merakla araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılamayacak olan vatandaşlar evlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…
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Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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