Haberler Yaşam Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir?

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir?

Müslümanlar için en kutsal gece olan Kadir Gecesi, dualarla ibadetlerle dualarla eda edilecek. Bu sene camilerde kalabalık cemaatlerle birlikte olamayacağız. İbadetlerimizi evlerimizde yerine getireceğiz. Peki Diyanet'e göre Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, kılınacak namazlar nelerdir? Hangi ibadetleri yapmak gerekir? İşte Kadir Gecesi namazı ve tesbihleri...