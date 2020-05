Bugün, Müslümanların dualarla, namazlarla geçireceği bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bu gece namazlar kılınacak, herkes gönlündekini dualarla dile getirecek. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının önemi nedir? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?



Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.



Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;



Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur."Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır.

1.Rekat

İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Tekbir çekilerek namaza başlanır.

*Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

*Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek'at kılınmış olur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat

*Fatiha'dan önce15 kere tesbih

*Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

3.Rekat

*Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

*Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

*Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

*Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.

KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILMANIN ÖNEMİ

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değil. Bu konuda Hazreti Muhammed'den de bir uygulama nakledilmediğinden,

tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması daha uygundur.

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure şöyledir:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

KADİR GECESİ DUA OKUMANIN ÖNEMİ

Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.'