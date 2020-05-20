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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak

Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak

Başkanı , 'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak

20.05.2020, 23:17

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.

Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

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