65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şartlar nelerdir? E-devlet başvuru ekranı....

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evde olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara müjdeli haber dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Yeni duyuruya göre 65 yaş ve üstü vatandaşlar alacakları izin belgesi ile şehirlerarası seyahat edebilecekler. Peki 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

65 YAŞ VE ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

- Öncelikle TC kimlik No ve e devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.

- Giriş yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı sekmesi altında bulunan "e-başvuru" kısmına giriş yapın.

- Başvuru türü kısmında "Seyahat İzin İşlemleri" işaretleyin.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

- Belge türü kısmında ise "Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi" seçeneğini işaretleyin.

- Son olarak hangi ile bağlıysanız, o ilin valiliğini işaretlemeniz gerekiyor.

- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

"65 yaş üzeri büyüklerimize , küçük bir müjdemiz olacak. " diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün koronavirüs bilim kurulu sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda; 65 yaş üzeri büyüklerimiz memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğinden eminsek , sağlık açısından herhangi sorunları yoksa. İlgili kaymakamlıktan bir aylık tek yönlü gidiş kaydı olmak şartıyla bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli, olabildiğince kontrollü bir geçişin sağlanması. Gidilen yerin sabit olması, aile hekimliği tarafından takip edilmesi, sabit noktada evden dışarı çıkmama konusunda izole edilebilmelerinden emin olmalıyız. Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü daha uygun bir mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için yaklaşım içinde olunmuş olacak."