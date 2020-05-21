İyi Müslüman nasıl olmalıdır?

İlk insan, aynı zamanda ilk peygamberdir diye belirten Mesut Harmancı, "Bu yüzden. Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar gönderilen bütün peygamberler insanlarla Allah arasında elçilik görevini yapmışlar ve Allah'ın insanlara bildirilmesini emrettiği hükümleri onlara bildirmişler ve bu hükümleri pratiğe yansıtan model şahsiyetler olmuşlardır. Hz. Muhammed bir mümin için hemen her yönüyle örnek teşkil etmektedir. Özellikle O'nun ahlakı Kur'ân-ı Kerim'de övülmüş ve örnek şahsiyet olduğu beyan edilmiştir Hz. Muhammed'i kendilerine örnek almaları, eylem ve davranışlarını onun emir ve yasaklarına göre belirlemeleri gerekir. Zira iyi müslüman olmanın yolu, ona tabi olmaktan geçer" dedi.

NAMAZI HUŞUYLA KILMAK

İlme, ibadete, ahlaka, insana saygıya, yardımlaşma ve dayanışmaya yani insanlığın erdemi için kaçınılmaz olan bu özelliklere değer vermenin olgun mümin olmanın gereği olacağını belirten Harmancı, "Namaz, belirli şartları taşıyan müminin yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetlerin başında gelmektedir. Günde beş vakit namazı kılmak zorundadır. Namazı huşu ile kılmak; farz, vacip, sünnet ve âdabına uyarak, Allah'ı görüyormuş gibi ihlâsla kılmak şeklinde yorumlanabilir. Namazın huşu ile kılınması Kur'ân'da şöyle ifade edilmektedir: "Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında (huşu) derin saygı içindedirler (Müminûn 23/1-2 )" ifadelerini kullandı.



MANİSA SULTAN CAMİİ

1522 yılında inşa edilen Sultan Camii, Manisa'daki ünlü Mesir Macunu'nun halka saçıldığı cami olması sebebiyle halk arasında Mesir Camii adıyla da anılmaktadır. Cami 16.yüzyıl Osmanlı mimarisinin ildeki en önemli örneklerindendir. Külliyenin ana binası olan cami, kesme taş ve tuğladan sade bir üslupla yapılmış, ortada bir büyük, yanlarda iki küçük kubbeyle örtülmüş, iki minareli bir camidir. Mermer minberi oyma ve kabartmalıdır. Kadınlar mahfelinde ise ahşap oymalar bulunmaktadır.

KAZANDIKLARINI PAYLAŞ

Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetleri, toplumda bu nimetlere muhtaç insanlarla paylaşabilmeleri iyi müslümanın özelliklerinden biridir diyen Harmancı, "Ey İman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır" (Bakara 2/267). Peygamberimiz (a.s) bizzat kendisi muhtaçlara yardım elini uzatarak müminlere her konuda olduğu gibi infak konusunda da örnek olmuştur. Kur'ân'da ısrarla müminlerin sabırlı olmaları emredilmektedir. Çünkü sabır, başarının temel taşıdır. Sabır, olaylar karşısında yılmamak, ibadet ve çalışmaya yılmadan devam edebilmek, tahammülü güç ve katlanması zor olaylar karşısında sebat göstermektir" dedi. Hilm, olaylar karşısında aceleci davranmamak ve teenni ile hareket etmek demektir diye belirten Harmancı, "Hilm, akıl ve kültür ile kazanılan, sosyal ilişkilerde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medenî davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlakî bir olgudur. Öfkeye hakim olabilmek müminin önemli bir ahlâkî niteliğidir. Toplumsal hayata baktığımızda, bir anlık öfkeyle nice hayatların söndüğünü, yuvaların yıkıldığını, kalplerin kırıldığını görürüz. Peygamber efendimiz, "Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit hiddet anında öfkesine hakim olan adamdır" hadisiyle, gerçek güçlü kimsenin, karşılaştığı problem ve beklenmedik davranışlara, sekinet ve sabırla göğüs geren kimse olduğunu bildirmektedir" diye konuştu. Ahde vefa, verilen sözü tutmak, yapılan sözleşmeye uymaktır diyen Harmancı, "Toplumda güvenin oluşması ve insanların birbirine güvenerek çeşitli teşebbüslerde bulunabilmeleri, borç ve yükümlülük altına girebilmeleri ve böylece iktisadî canlılığın sağlanması, insanlar arasında ahde vefa şuurunun gelişmesi ve yerleşmesine bağlıdır. Dinimiz diğer ahlakî meziyetlerin yanında buna da gereken önemi vermiştir.

Yüce GÜVENİLİR VE MERHAMETLİ

Yaratıcının, Kur'ân'da en çok zikredilen sıfatlarından birisi de affedici oluşudur. Rahmani bir sıfat olan affetme, olgun müminlerin de niteliği olarak zikredilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de, Hz. Peygamber'in şahsında bütün mü'minlere, "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir" (Araf 7/199) buyurulmaktadır. İyi müslümanın en önemli özelliklerinden biri de güvenilir ve merhametli olmasıdır" dedi.