Ramazan Bayramı bu yıl evde geçecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak bayram hazırlıkları devam ediyor. Karşılayacak misafirlerimiz olmasa da baklavalar açılmaya başladı. mis gibi pratik cevizli baklava tarifi bu yıl bizden! Ev baklavası nasıl yapılır? Cevizli ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası tarifi ve malzemeleri...

CEVİZLİ EV BAKLAVASI TARİFİ

Ev yapımı baklava hamuru malzemeleri:

1 Bardak süt

2 Bardak sıvı yağ

2 yumurta

Kabartma tozu

Alabildiği kadar un

1 bardak nişasta

1 kaşık sirke

1 paket katı yağ

300 gr. Ceviz içi

Baklava şerbeti malzemeleri:

4 bardak su

5 bardak toz şeker

Limon suyu

BAKLAVA HAMURU NASIL YAPILIR?

Süt, yumurta, 1 Bardak yağ ve sirke yayvan bir kapta karıştırılır. İçine alabildiği kadar un ve kabartma tozu koyularak çok yumuşak bir hamur elde edilir. Yapılan hamur beş eşit parçaya bölünür. Bölünen bu parçaların her biri 10 eşit parçaya bölünerek 50 adet ufak toplar yapılır ve bu toplar da tepsi içine dizilerek yarım saat kadar dinlendirilir.

Dinlenen hamurlara nişasta serpilerek merdane ile 15 cm boyutlarında daireler açılır. Açılan hamurların 10 tanesi üst üste konularak 5 adet 10'lu kümeler yapılır. Bu işlemin ardından ise 10'luk hamurlar merdane ile tek bir hamur olarak açılarak tepsiye yerleştirilir. İkinci katına dövülmüş cevizler serpilir. Üzerine bir hamur konduktan sonra tekrar ceviz serpilir.

5 Hamur üst üste yerleştirildikten sonra baklava dilimleri istenilen boyut ve şekilde kesilir. Kızdırılan 1 paket terayağı üzerine dökülerek fırına verilir. Fırından çıkan tepsinin üzerine hazırlanan şerbet dökülür.

EV YAPIMI BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Ayrı bir tencerenin içerisinde 4 bardak suyun içerisine 5 bardak şeker ilave edilerek kaynatılır. Kaynayınca içerisine limon suyu ilave edilir ve altı kapatılır.

Ev baklavası püf noktası! Şerbet dökülürken hamur sıcaksa şerbet soğuk; şerbet soğuksa hamur sıcak olmalıdır.