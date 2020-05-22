Seyahat izin belgesi alan vatandaşlar yollara düştü

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, 'seyahat izin belgesi' alarak memleketlerine gidebilecekleri duyurulmuştu.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, izin belgelerini aldıktan sonra yollara düştü.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

İstanbul'un giriş noktalarından olan E-5 karayolu Tuzla mevkisinde, memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri tarafından sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi, ateşleri ölçüldü. Oluşan kuyruk ise drone ile havadan görüntülendi.