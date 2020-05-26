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Haberler Yaşam Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta yasak var mı?

Bu hafta sonu var mı? 'ta yasak var mı?

Bayramdan sonraki ilk hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde 4 günlük uygulanmıştı. Vatandaşlar 'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtını arıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta yasak var mı?

26.05.2020, 14:11

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler ilk günden itibaren alınmaya başlamıştı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ise ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük yasak ilan edilmişti. Peki 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtılaması olacak mı? Bu hafta sonu yasak var mı? İşte merak edilenler...

30-31 MAYIS TARİHİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.

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