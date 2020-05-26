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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 26 Mayıs Salı!

'da canlı izle 26 Mayıs Salı!

Atv ekranlarının sevilerek takip edilen programı 'da yeni bölümleri ekranlarda olmaya devam ediyor. Esra Erol'da sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte Erol'da canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 26 Mayıs Salı!

26.05.2020, 16:48

Esra Erol'da yeni bölümleri ile atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün 16.20'de seyircisi ile buluşan Esra Erol'da da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 26 Mayıs Salı Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

ESRA EROL'DA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Türkiye büyük şoku canlı yayında yaşadı. Dna testi sonucu açıklandı Uğur Yazar, Uğurcan'ın babsı çıkmadı. Canlı yayın bitti Nargüzel Hanım apar topar neden kaçtı? Giderken herkesi şaşırtacak hangi itirafı yaptı? Dünürler karşı karşıya geldi, karı koca canlı yayında yüzleşti. Meryem evlatlarına canlı yayında kavuştu. Yüzleşmede 2. perde! Ayşe'nin başına bir şey mi geldi? Kocası neler anlattı? 5 aylık hamile karısı Elçin evdeki büyük tüpü de alıp ortadan kayboldu.

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