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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 26 Mayıs Salı hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! İşte Salı ...

'de ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, , Bilecik ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Salı ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 26 Mayıs Salı hava durumu...

26.05.2020, 09:00

Bugün hava nasıl olacak? Son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşarken, bayramda hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerine geriledi. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava nasıl oalcak merak ediyor. Hangi illerde sıcaklıklar artarken hangi illerde yağış bekleniyor? 'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte Salı ...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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