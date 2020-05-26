Bugün hava nasıl olacak? Son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşarken, bayramda hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerine geriledi. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava nasıl oalcak merak ediyor. Hangi illerde sıcaklıklar artarken hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 26 Mayıs Salı hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 26 Mayıs Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.