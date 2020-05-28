Camiler pandemi sonrasına hazır

İzmir'in Buca Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında yarın ibadete açılacak yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde temizlik seferberliği başlattı.

HANGİ CAMİLER AÇILACAK?

Halılardan minberlere kadar baştan aşağı temizlik yapan temizlik ekipleri camileri Cuma namazına hazırladı. Buca ilçesinde yarın ibadete açılacak camiler, Abil Efendi, Adatepe, Akşemsettin, Bahayörük, Baltalılar, Bilal-i Habeşi, Beyazıt, Buca Koop., Ensar, Eyüp Sultan, Huzurevi, Karacaağaç, Kaynaklar Kerim Ali Tatar, Kaynaklar Merkez, Kurtuluş, Laleli, Muradiye, Osman Nuri Saygın, Recep Fidan, Yavuz Sultan Selim, Yıkıkkemer, Zeytintepe, Zikirtepe, Yaylacık ve Yıldızlar olarak belirlendi.



SELİMİYE CAMİİ'NDE HUMMALI ÇALIŞMA

Edirne'de bulunan, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii dezenfekte edilerek, ibadete açılmaya hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeni ile 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan ve yarın ibadete açılacak olan camilerin dezenfekte etme işlemleri ilk olarak Edirne'nin simgesi olan Selimiye Camii'nden başlandı.





MAMAK'TAKİ CAMİLER CUMA'YA HAZIR

ANKARA Mamak'taki camilerde de dezenfekte çalışmalarına hız veren belediye, camilerin içinin yanı sıra avlusunda ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye aynı zamanda camilerin yeşil alanlarında da bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yaptı.