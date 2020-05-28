Esra Erol'da canlı izle 28 Mayıs Perşembe!

Esra Erol'da da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? merak ediliyor. Programda yer alan ve merakla beklenen Uğurcan'ın DNA test sonucu izleyenler tarafından yakından takip edildi. 6 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Tuğçe Yorulmaz nerede bulundu? Neden evden kaçtı? İşte Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Nargüzar Hanım, Uğurcan'ın annesi olmayabilir mi? Yeni bir hayata adım atma hayali kuran Meryem Ula, 11 yıllık eşi Şahin Ula ile yeniden barışacak mı? Meryem Ula'nın büyük sırrı ne? Aylin Sarıyar eşi Şaban'dan Gülşah yüzünden mi boşandı? Esra Erol'un bulduğu kayıp Tuğçe Yorulmaz neden evden kaçtı? 5 aylık hamile eşi Elçin Ulu evi terk eden Mustafa Bey neden isyan etti? Elçin Ulu kaçarken neden büyük tüpü neden yanına aldı? Eşi Gurbet'in çocuklarını da alarak komşuları Kamil'e kaçtığı iddia eden Feyzi Bey evlatlarına kavuşabilecek mi?