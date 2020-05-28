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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 28 Mayıs Perşembe!

'da canlı izle Perşembe!

Atv ekranlarının sevilerek takip edilen programı 'da canlı bölümleri ile hafta içi her gün yayınlamaya devam ediyor. Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Esra Erol'da da programında yer alan 'ın DNA test sonucu merakla beklendi İşte Esra Erol'da Perşembe canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 28 Mayıs Perşembe!

28.05.2020, 16:26 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,16:26

Esra Erol'da da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? merak ediliyor. Programda yer alan ve merakla beklenen Uğurcan'ın DNA test sonucu izleyenler tarafından yakından takip edildi. 6 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Tuğçe Yorulmaz nerede bulundu? Neden evden kaçtı? İşte Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Nargüzar Hanım, Uğurcan'ın annesi olmayabilir mi? Yeni bir hayata adım atma hayali kuran Meryem Ula, 11 yıllık eşi Şahin Ula ile yeniden barışacak mı? Meryem Ula'nın büyük sırrı ne? Aylin Sarıyar eşi Şaban'dan Gülşah yüzünden mi boşandı? Esra Erol'un bulduğu kayıp Tuğçe Yorulmaz neden evden kaçtı? 5 aylık hamile eşi Elçin Ulu evi terk eden Mustafa Bey neden isyan etti? Elçin Ulu kaçarken neden büyük tüpü neden yanına aldı? Eşi Gurbet'in çocuklarını da alarak komşuları Kamil'e kaçtığı iddia eden Feyzi Bey evlatlarına kavuşabilecek mi?

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