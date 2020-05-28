Yeni normalin kuralları

Sağlık Bakanlığı Kovid- 19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi yayınladı. Yeni dönemde Kovid-19'un yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:



ELLE TEMAS OLMAYACAK:

Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında önlemler artırılacak. Müşterilerin maskeli olarak iş yerlerine girmeleri sağlanacak. Teşhirdeki ürünlere mümkün olduğu kadar elle temas edilmemesi, elle temas edilmesi halinde temas edilen yerlerin su ve deterjan bezle temizlenmesi sağlanacak.





PARFÜM, MASKARA VE RUJ DENEMEYE SON: Kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek.



BENZİNLİK MARKETİNE TEK KİŞİ ALINACAK: Akaryakıt istasyonlarında bulunan market girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya alkol içeren kolonya bulundurulacak. Müşterilerin akaryakıt istasyonu marketine tek başlarına girmeleri istenecek.





ELDİVEN SADECE GIDAYA DEĞECEK: Market ve süpermarketlerde müşterilerin ihtiyaçları telefon ve internet üzerinden karşılanması sağlanacak. Marketlerdeki et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri ve manav reyonunda çalışan personel eldiven kullanabilecek. Eldiven gıda dışındaki nesnelere değmeyecek.



OTO YIKAMACILARA YENİ DÜZEN: Oto yıkama girişinde araç teslim alınacak. Ödeme amacı dışında bekleme amacıyla ofis alanına müşteri alınmayacak. Araç içinde işlem yapılmadan önce çalışanlar el hijyenine uyacak. Çizme, eldiven gibi malzemeler kişiye özel olacak ve ortak kullanılmayacak.





MASKELİ EMLAK SATIŞI: Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler de iş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapacak. İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacak. Emlak ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde ise müşteriler maskeli olarak iş yerine girebilecek.



ELEKTRONİK EŞYA MAĞAZALARINA YENİ DÜZENLEME: Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında elle temas edilen teşhir ürünleri cep telefonu, TV kumandası, oyun konsolu, klavye her müşteri incelemesinden sonra temizlenecek. Ürünlerin ambalajı açılmayacak, müşterilerin sadece teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilecek.



EDA IŞIK (ANKARA)

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