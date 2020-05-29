Meteorlar düşmeye devam edecek

Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da görülen ve heyecan yaratan ışık huzmesi ile ilgili jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı açıklamada endişe edilecek ve korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Bektaş, "Ağustos ve ekimde meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladık" dedi. Meteor yağmurlarının bir takvimi olduğunu söyleyen Bektaş, ağustos ve ekim aylarının başında kuzey yarım kürede meteor yağmurlarının şovu olacak dedi.

KÜÇÜK DEPREMLER OLABİLİR

EGE Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, Türkiye'nin doğu bölgesinde yaşanan görüntünün tipik bir göktaşı olduğunu belirterek, "Görgü tanıklarına sordum 'ufak bir yer sarsıntısı oldu mu' diye çünkü bu yer sarsıntısı da normaldir, beklenen bir şey" dedi. Meteorun şiddetine, büyüklüğüne ve yapısına göre de depremin değiştiğini belirten Ünsalan, "Küçük bir depremi tetikleyebilir. Olay bu şekilde gelişiyor" dedi.