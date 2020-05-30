  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam ‘HDP benim oğlumu teröristlere sattı’

benim oğlumu teröristlere sattı’

‘HDP benim oğlumu teröristlere sattı’
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti devam ediyor. Hakkari Yüksekova'da 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 270 gündür çocuklarını beklediklerini söyledi. Salime, "Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Benim oğlumu sattılar, ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu nasıl götürmüşlerse geri getirsinler. Bütün ailelere sesleniyorum, gelsinler, çocuklarının peşini bırakmasınlar" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘HDP benim oğlumu teröristlere sattı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA