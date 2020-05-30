‘HDP benim oğlumu teröristlere sattı’

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti devam ediyor. Hakkari Yüksekova'da 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 270 gündür çocuklarını beklediklerini söyledi. Salime, "Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Benim oğlumu sattılar, ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu nasıl götürmüşlerse geri getirsinler. Bütün ailelere sesleniyorum, gelsinler, çocuklarının peşini bırakmasınlar" dedi.