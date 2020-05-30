İki kuzen baraj gölünde boğuldu

Burdur'un Halıcılar köyünde oturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Nazlım Karaca (15) ve kuzeni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Soner Akay'dan (17) haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında iki kuzenin elbiselerini baraj göleti kenarında buldu. Uzman jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada göletten çıkarılan cenazeler, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.