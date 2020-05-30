Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de sıcaklık kaç derece olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte hava durumu raporu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 30 Mayıs Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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