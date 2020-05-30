Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 30 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 30 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu...

30.05.2020, 09:06