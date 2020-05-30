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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 30 Mayıs Cumartesi ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, 'in Toroslar mevkisi, 'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile , , Konya ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi raporu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 30 Mayıs Cumartesi hava durumu...

30.05.2020, 09:06

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de sıcaklık kaç derece olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte raporu...

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