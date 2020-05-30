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Haberler Yaşam İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

'in Karabağlar ilçesinde iki depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yaklaşık 8 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

30.05.2020, 09:39

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selvili Mahallesi'ndeki iki depoda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 5 litrelik bidonlarda toplam 7 bin 970 litre kaçak etil alkol, 3 bin sahte etiket ve 2 litre gliserin ele geçirildi.

Operasyonda, İ.K. ile F.T. ve 18 yaşından küçük E.K. ve M.D. gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin depoları 3 ay önce aylık 350 liraya kiraladıkları ve etil alkolü internetten sipariş ettikleri öğrenildi.

AA

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