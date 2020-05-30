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‘Kovid-19’da geri dönüş sinyali yok’

‘Kovid-19’da geri dönüş sinyali yok’
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip korona virüs ile mücadelede bitiş çizgisine az kaldığını söyledi. Özlü, "Virüsü durdur-duk, eritiyoruz. Şu anki veri-lere göre geri dönüş sin-yali yok. Herkes evlerinde sıkıl-dı ancak biraz daha sabır. Aceleci davranmak yok. 1 Haziran saba-hı farklı bir dünyaya uyanacağımı-zı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz" dedi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayıla-rının büyük bir dalgalanma olma-ması halinde aşağı yönlü gidişinin süreceğini de sözlerine ekledi.

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