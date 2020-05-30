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Otomobil taşıyan TIR yan yattı

Otomobil taşıyan TIR yan yattı
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2. el otomobilleri taşıyan, Kemal Y. yönetimindeki TIR direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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