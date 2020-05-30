Otomobil taşıyan TIR yan yattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2. el otomobilleri taşıyan, Kemal Y. yönetimindeki TIR direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2. el otomobilleri taşıyan, Kemal Y. yönetimindeki TIR direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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