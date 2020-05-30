“Türkiye Libya’da dengeleri değiştirdi”

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, katıldığı Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından düzenlenen panelde Türkiye ile yapılan iş birliğinin pozitif etkilerinden bahsetti. Muaytik, Türkiye'nin bütün dengeleri değiştirdiğine vurgu yaptı. Bu arada Libya ordusu Trablus'un güneyinde bazı önemli noktaları darbeci Hafter milislerinden temizlerken, çatışmalarda 20'den fazla Hafter milisi etkisiz hale getirildi.

5 ESKİ İNGİLİZ ASKER KAÇTI

İngiliz Daily Telegraph'ın haberine göre, Hafter'in Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolara kiraladığı 5 eski İngiliz askeri bölgeden kaçtı. İngiliz askerlerin de diğer paralı askerler gibi Malta'ya kaçtığı öğrenildi.