İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 31 Mayıs Pazar hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! İşte 31 Mayıs Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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