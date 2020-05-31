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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! İşte 31 Mayıs Pazar hava durumu...

! 'den o illere yağış uyarısı! İşte 31 Mayıs Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? 'de hava sıcaklığı ne kadar olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, , Bilecik, Sakarya, , Eskişehir, , Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Mayıs Pazar ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! İşte 31 Mayıs Pazar hava durumu...

31.05.2020, 09:15

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 31 Mayıs Pazar ...

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