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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! İşte 31 Mayıs Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava sıcaklığı ne kadar olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Mayıs Pazar hava durumu...

31.05.2020, 09:15