Koronavirüs nedeniyle bazı tedbirleri almalı ve hayatımızın her alanında uygulamamız gerekiyor. Bu kapsamda alınması gereken en önemli tedbirlerde dişçilerle alakalı. Her ne kadar normalleşme süreci başlamış olsa da acil olmadıkça dişçilere gidilmemesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili de diş hekimlerinden uyarı geldi. Peki, diş ve ağız sağlığı nasıl korunmalı? Koronavirüs döneminde diş kontrolleri nasıl olacak? İşte detaylar...

"HASTALAR ESKİSİ GİBİ KABUL EDİLMEYECEK"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Basa, "Pandemi sürecinin en başından beri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberleri takip etmekteyiz. Normalleşme süreci kesinlikle eskisi gibi hasta bakmak şeklinde düşünülmemelidir. Bu kapsamda, normalleşme sürecinin ilk aşamasında günlük bakılan hasta sayısı pandemi öncesi dönemde bakılan günlük hasta sayısının yüzde 20-25'i kadar olacak şekilde planlanmalıdır. Hasta aralarında hasta bakılan odanın ayrıntılı dezenfeksiyonu ve havalandırılması için uygun altyapı ve ekipman ihtiyacı karşılanmalıdır. Tüm bu işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ise hasta randevuları arasında boşluk bırakılmalıdır.



Covid-19 sonrası alınan yeni enfeksiyon kontrol önlemlerinin hem hastalar hem de sağlık çalışanları tarafından benimsenmesi için normalleşme sürecinin ilk aşamasından faydalanılması gerekmektedir. Covid-19 enfeksiyonunun ülkemizdeki seyrine bağlı olarak Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kararı ile diş hekimliğinde 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başlamıştır ve kademeli olarak artarak devam edecektir" dedi.

IHA