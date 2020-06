65 yaş üstüne 3 ana 3 ara öğün şart

Evde kalmaya çalışarak geçirdiğimiz şu son aylarda hepimiz sıkıldık, kaygılandık ve korktuk. Fakat 65 yaş üstü kişiler belki de daha çok endişelendiler. Çünkü Covid-19 infeksiyonu tüm yaş gruplarında görülse de özellikle 65 yaş üstü bireylerde ve kronik hastalıkları olan yetişkinlerde maalesef daha sık görülüyor ve daha ağır seyrediyor. İleri yaşlarda hastalığın daha ağır seyretmesinin nedeni ise yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması ve eşlik eden hastalık sayısının artmasıdır. Bu nedenle hastalığın bulaşmasını engelleyecek tedbirleri elden bırakmamak hayati önem taşıyor.

YETERLİ ENERJİ İÇİN

Bu önümüzdeki normalleşme günlerinde de yaşlılarımızın evde kalması ve mümkün olduğunca az temas edilmesi gerekiyor. Normalleşme sürecinde de hem kovid virüsünden hem de diğer hastalıklardan yaşlılarımız kendini korumak için beslenmelerine dikkat etmelidir. Yetersiz beslenmenin; bağışıklık sisteminde bozulma, enfeksiyonlara daha açık olma, kemik erimesi, kas kaybı, hastalıklarda iyileşmenin gecikmesi gibi olumsuz etkileri vardır. Bu zor süreçte ileri yaştaki kişilerin iştahları azalmış ve besin alımları yetersiz olabilir. Bir öğünde gerekli porsiyonlarını tamamlayamayan yaşlılarımız sık öğünlerle küçük porsiyon tüketmeye çalışmalıdır. Yeterli enerji alabilmeleri için öğün sayıları artırılmalıdır. Günde üç ana, üç ara öğün yemek yemelidir.



HER GÜN BALKONDA GÜNES BANYOSU

D vitamini eksikliği de yaşlılıkta önemli bir durumdur. Kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonları için önemlidir. İki önemli kaynak; besinler ve deridir. Özellikle yeterli güneş ışığının deriyle karşılaşmaması nedeniyle D vitamini eksikliği gelişir. Güneş ışığının dik geldiği açılarda yani öğle saatlerinde vücudunuzu balkonda günlendirmeye çalışılabilirsiniz. Eğer kan değerlerinizde D vitamininiz düşük ise uzman tarafından önerilen takviyenizi kullanmanız şarttır.



ÇİNKO EKSİKLİGİNE CEVİZ VE FINDIK

Bağışıklık sistemimizin önemli elementlerinden biri de çinko mineralidir. Kemik, karaciğer, böbrek, kas ve deride yüksek oranda bulunan elzem mineraldir. Vücudumuzda üç yüzden fazla enzimin çalışması için çinko gereklidir. Yetersiz çinko alımının, 70 yaş üzeri kişilerde yüzde 40 civarında olduğu gösterilmiştir. Çinko eksikliği; yara iyileşmesinde gecikme, düşünme ve hafızada bozulmayla ilişkilidir. Ayrıca bağışıklık sisteminin yeterli çalışabilmesi için gereklidir. Kırmızı et, tavuk eti, yumurta gibi hayvansal besinlerden, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlardan çinko ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.



ET, TAVUK, BALIK VE KURU BAKLAGİL TÜKETMELİ

YAŞLILIKTA bizi hastalıklardan koruyan kas dokusu çok kıymetlidir. Bu yüzden yeterli enerji ve protein alımına dikkat edilmelidir. Yaşın ilerlemesiyle, özellikle elzem aminoasit ihtiyacı artmaktadır. Tükettiğimiz protein miktarından çok, alınan proteinin kalitesi önem kazanmaktadır. Hayvansal protein kaynakları kaliteli protein yapısına sahiptir ve yaşlı bireylerin beslenmelerinde yer vermesi gerekir. Ancak ekonomik açıdan da etkilendiğimiz bu günlerde hayvansal protein kaynakları olan kırmızı et, tavuk eti, yumurta, balık etinin yanında bitkisel protein kaynaklarından kuru baklagillere yer vermek bütçenize iyi gelecektir.



SU İÇİP EGZERSİZ YAPIN

ARTIK sıkı karantina sürecini geride bıraksak da eskisi gibi rahatça sokağa çıkmak istemeyebilirsiniz. Ancak evin içinde de susadığınızı fark etmiyor olabilirsiniz. Kendinize ait sürahi veya şişe ile günlük ortalama 2 litre su içmeye özen göstermelisiniz. Düzenli beslenmenin yanında kas kaybının önlenmesi için ev içinde uygulanabilecek kas gücünü ve dengeyi koruyan egzersizler günde 2-3 defa uygulanmasını tavsiye ederiz.