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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 2 Haziran Salı!

canlı izle 2 Haziran Salı!

Milyonlarca öğrenci porgramı ile derslerini takip edebiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçmişti. Öğrenciler EBA TV'yi istersen internetten isterse TV üzerinden takip edebiliyor. İşte 2 Haziran Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 2 Haziran Salı!

02.06.2020, 09:01

Ülkemizde koronavirüs vakası görüldüğü ilk gün eğitim alanında tedbir alınarak uzaktan eğitime geçilmişti. Bu sayede öğrenciler TRT EBA TV üzerinden derslerini görebiliyor konu tekrarı yapabiliyor. Dönemin sonlanmasına rağmen EBA TV eğitiminin devam edeceğini Bakan Selçuk açıkklamıştı. İşte 2 Haziran Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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