EBA TV canlı izle 2 Haziran Salı!

Ülkemizde koronavirüs vakası görüldüğü ilk gün eğitim alanında tedbir alınarak uzaktan eğitime geçilmişti. Bu sayede öğrenciler TRT EBA TV üzerinden derslerini görebiliyor konu tekrarı yapabiliyor. Dönemin sonlanmasına rağmen EBA TV eğitiminin devam edeceğini Bakan Selçuk açıkklamıştı. İşte 2 Haziran Salı EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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