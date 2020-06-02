Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, Ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 2 Haziran Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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