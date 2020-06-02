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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 2 Haziran Salı hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika açıklaması! İşte 2 Haziran Salı ...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, 'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, , Osmaniye, K. Maraş, Giresun, Gümüşhane, , ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Haziran Salı ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 2 Haziran Salı hava durumu...

02.06.2020, 09:30

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Genel Müdürlüğü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile 'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, Ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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