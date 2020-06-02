Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 2 Haziran Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 2 Haziran Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Haziran Salı hava durumu...

02.06.2020, 09:30