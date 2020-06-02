Müge Anlı canlı izle 2 Haziran Salı!

Atv ekranlarında hafta içi her gün 10.00'da ekranlara gelen Müge Anlı, gündüz kuşağının en çok seyredilen programı olmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı ile Tatl Sert canlı izleme sayfası....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

1 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Manisalı çiftçiyi eşi mi zehirledi? Sezai Harman'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler! Haftalarca aranan 61 yaşındaki Halil Ergül'le ilgili sıcak gelişme! Cinayeti 11 yıl sonra öğrendiler! Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Çok çarpıcı iddialar, korkunç suçlamalar!

Müge Anlı, kan donduran cinayetin faili Ayşe Harman'ın tutuklanma görüntülerini paylaştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki mesafeli sarılma düzeneği sosyal medyayı salladı!