Uyku problemi olan vişneli yoğurt yesin

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Deniz Zünbülcan, hava sıcaklıklarının artmasıyla kişilerin uyku problemi yaşadıklarını dile getirdi. Zümbülcan, uyku problemi için bazı gıdaların sıkça tüketilmesi gerektiğini söyledi. Uyku problemi yaşayan kişilerin serotonin hormonunun artıracak besinlere yönelmesi gerektiğine dikkati çeken Zünbülcan, "Bu besinleri muz, kivi, süt, tavuk, hindi eti olarak sayabiliriz. Serotonin hormonu yanında melatonin hormonu da çok önemli. Bu hormonu artıracak besinlerde kabak çekirdeği, badem, melisa çayı ve vişnedir. Uyku problemi yaşayan kişiler vişneyi ara öğün olarak kullanabilirler. Örneğin vişneli yoğurt, uyku problemi yaşayan kişiler için iyi bir alternatif olabilir" dedi.