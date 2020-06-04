Domuz avında arkadaşını vurdu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, eski muhtar, domuz avında, arkadaşını öldürdü. Olay, önceki gece meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Selami Çelik (71) ile arkadaşı Fikret Şahin (62), domuz avına çıktı. Domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi. Ateş ettiği yere doğru giden ve domuz vurduğunu düşünen Selami Çelik arkadaşının yerde cansız yattığını gördü. Çelik gözaltına alındı.