Ege’ye 221 yeni sağlık savaşçısı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında önemli bir misyon üstlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tahsis edilen sağlık çalışanlarından atamaları gerçekleştirilen hemşireler ve sağlık teknikerleri işbaşı yaptı. Salgın sürecinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Ege Üniversitesine atamaları gerçekleştirilen 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri görevlerine başladı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni sağlık çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu. Toplantıya EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel katıldı.