Görüntülü konuşanların sayısı yüzde 273.5 arttı

Korona virüsü salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, görüntülü arama uygulamaları aracılığıyla tanıdıklarıyla iletişim içinde kalarak sosyalleşti. Eğitimden sağlığa birçok sektör de görüntülü arama ve video konferans aracılığıyla iletişimi sürdürerek, çalışmalarına devam etti. Görüntülü aramanın hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyen özel bir görüntülü etkileşim platformunun müdürü Ercan Gümüş, "Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı korona virüsü öncesi döneme göre yüzde 273.5 arttı. Uygulamaların kullanım sıklığı ise yüzde 78 oranında arttı" diye konuştu.